Chloe x Halle respondem com classe ao descobrirem que não ganharam um troféu no Grammy Awards 2021

Chloe x Halle continuam provando o quanto são fofas (além de talentosas)!

O E! News falou exclusivamente com as duas irmãs Chloe Bailey e Halle Bailey, do duo Chloe x Halle, durante o tapete vermelho do Grammy Awards 2021 e elas tiveram a melhor reação ao descobrirem que não ganharam em nenhuma das três categorias que foram indicadas.

"Eu estou cheia de gratidão", disse Chloe para Giuliana Rancic. "Eu estou sentindo muita falta de Halle. Nós descobrimos que não ganhamos os três troféus nesta noite, mas tudo bem, pegaremos eles da próxima vez. Na verdade eu estou feliz de que conseguimos colocar tanto amor na nossa música e mal posso esperar para o que vem por aí".

Chloe tem só 22 aninhos e já dá aula de como lidar com as situações com classe, né?

O álbum elogiadíssimo de Chloe e Halle lançado em 2020, Ungodly Hour, foi indicado para Melhor Álbum Progressivo de R&B, enquanto a música Wonder What She Thinks of Me concorreu à Melhor Performance de R&B Tradicional e o hit Do It para Melhor Música R&B.