Blue Ivy, filha de Beyoncé, ganha primeiro Grammy aos 9 anos

Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé, é oficialmente uma vencedora do Grammy! A Academia da Gravação anunciou neste domingo, 14, que Blue, de 9 anos, levou o primeiro troféu para casa.

A filha de Jay-Z é apenas um ano mais velha do que a mais jovem ganhadora do Grammy, Leah Peasall, cujo grupo The Peasall Sisters ganhou o prêmio de Álbum do Ano, trilha sonora, em 2001.

Blue Ivy ganhou o prêmio com famosa mãe, como Melhor Clipe por "Brown Skin Girl". A faixa de sucesso também conta com SAINt JHN e WizKid.

Como os fãs devem se lembrar, A cantora de "Spirit" lançou o single para o álbum The Lion King: The Gift e mais tarde criou um vídeo para a faixa em Black Is King.