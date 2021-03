Megan Thee Stallion tem a melhor reação ao ganhar seu primeiro Grammy com Beyoncé

CBS

Na categoria de melhor Performande de Rap, Bey e Megan venceram: Big Sean e Nipsey Hussle, com Deep Reverence, DaBaby, com Bop, Jack Harlow, com What's Poppin, Lil Baby, com The Bigger Picture e Pop Smoke, com Dior.

No ano passado, Megan se abriu sobre como foi colaborar com Queen B.

"Eu sou de Houston (mesmo lugar que Beyoncé), então você deve imaginar o quanto ela significa para nós", ela disse para Stephen Colbert em dezembro. "Ela é o que todo mundo quer ser, então só de poder conversar com ela agora, eu já fico muito feliz".