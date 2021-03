Saiba detalhes do anel de noivado que Whindersson Nunes deu para Maria Lina

Whindersson Nunes surpreendeu Maria Lina no último final de semana! Depois de descobrirem o sexo do primeiro bebê, Whindersson aproveitou a ocasião e pediu Maria Lina em casamento. Own!

"Eu sempre soube que você era você... sentia dentro de mim, filho! E no meio de tanta emoção ainda virei noiva de quem eu mais amo na vida! Vi minha primeira estrela cadente sentada no seu colo no Piauí e pedi em silêncio para nossa família se formar. Obrigado, Jesus, pela minha família! Te amo, Whindersson! Você me realiza e me completa! Papai e mamãe de menino, sim", escreve ela no Instagram.

O humorista de 26 anos presenteou a futura mamãe, de 22 anos, com um anel de noivado da grife Tiffany & Co.