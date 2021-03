Rosé, do grupo de k-pop BLACKPINK, lança primeiro projeto solo

E agora, a integrante Rosé lançou o seu esperado primeiro projeto solo, o álbum R, que conta com duas músicas e clipe para as duas faixas. Como não amar?

As canções se chamam On The Ground e Gone, e ambas falam sobre um amor perdido. Vale dizer que as músicas também são inteiras em inglês, língua que Rosé já domina. Afinal, ela chegou ao sucesso na Coréia do Sul, mas nasceu na Nova Zelândia e cresceu na Austrália. Inclusive, é daí que vem o sotaque dela mais puxadinho no inglês.

Por enquanto, somente o clipe de On The Ground está disponível nos canais oficiais do grupo. Isso porque o vídeo de Gone foi exibido em um show exclusivo delas e ainda não foi disponibilizado. Ainda assim, dá para você encontrar ele em alguns sites alternativos.