Meghan Markle revela item especial que planeja dar à filha

Meghan Markle, que está grávida de uma menina, já tem um item especial reservado para a herdeira. Em entrevista de 2015 à Hello Magazine, que ressurgiu na web, Meghan contou que já tem um presente que "dará à filha um dia".

"Sempre cobicei o relógio Cartier French Tank", disse a ex-atriz de Suits. "Quando eu soube que Suits tinha sido renovada para a terceira temporada—o que na época, parecia um marco—eu totalmente esbanjei e comprei a versão de dois tons".

A Duquesa de Sussex, que revelou em fevereiro que espera o segundo bebê, afirmou que o relógio inclusive tem uma gravação. "Eu gravei na parte de trás, 'Para M.M. de M.M.' e eu planejo dá-lo para minha filha um dia. É isso que torna peças especiais, a conexão que você tem com elas".

No comunicado oficial do casal, divulgado no domingo, 14, eles escreveram: "Podemos confirmar que Archie [Harrison] será o irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes em esperar seu segundo filho".