Selena Gomez quebra silêncio sobre rumores de romance com Aaron Dominguez

James Devaney/GC Images

Gomez foi seguido pelos paparazzi durante as filmagens do show e a certa altura despistou um fotógrafo.

"Alguém estava sendo desrespeitoso. E eu não me saio bem com isso", disse ela ao jornal, acrescentando: "Olha, eu sou uma pessoa muito modesta, até que você desrespeite as pessoas. Talvez [não tenha sido] meu melhor momento, mas uma garota tem que fazer o que uma garota tem que fazer. E eu me senti muito bem em ficar tipo, 'Não fale com as pessoas desse jeito!'".

Steve Martin e Martin Short também estão no elenco da série. De acordo com o Hulu, a atração é sobre "três estranhos que compartilham uma obsessão com o crime verdadeiro e de repente se veem envolvidos em um" depois que um assassinato ocorre em seu prédio.