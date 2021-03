Ex de Arthur se pronuncia após brother falar sobre "amor" de sua vida

Arthur Picoli, que revoltou o público após não socorrer Carla Diaz na prova do líder, no BBB21, falou sobre o "amor de sua vida" durante conversa na casa. No bate-papo com brothers, Arthur revelou que está apaixonado há 6 anos.

Durante a Festa do Líder Rodolffo, Arthur, Caio e Fiuk cantam um trecho de "Recairei (Já te superei)" e o fazendeiro brinca, "Eu superei, não. Viu?". Em seguida Arthur acrescenta: "Nunca supera".

Fiuk então alfineta o brother: "Você não supera mesmo. Você tem problema em superar. Tem seis semanas que você não me supera".

Em resposta, o crossfiteiro diz: "Tem seis anos que eu estou apaixonado. Eu estou falando do amor da minha vida".