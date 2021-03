The Weeknd diz que vai boicotar futuras cerimônias do Grammy Awards

The Weeknd não deseja ser nomeado a outro Grammy Awards novamente. E ele tem feito esforço para isso! Em declaração ao The New York Times, The Weeknd disse que não quer que suas músicas sejam enviadas para a premiação.

"Por causa dos comitês secretos, eu não permitirei mais que minha gravadora envie minhas músicas ao Grammy", disse ele, em comunicado.

Como os fãs da música sabem, todos os indicados são escolhidos pela Recording Academy, da qual é formada por profissionais da música que inicialmente votam nos artistas mais merecedores do ano.

No entanto, há comitês de especialistas anônimos que analisam as nomeações e determinam quem finalmente fará parte da lista oficial de indicados, de acordo com o The New York Times.

Muitos na indústria são céticos em relação a tal processo, incluindo Zayn Malik, devido às acusações de que o Grammy falha em homenagear pessoas negras na indústria musical.