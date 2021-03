Jennette McCurdy sobre trabalho em séries teens: "Estava profundamente infeliz"

Steve Granitz/WireImage

"Ser reconhecida no mundo inteiro por essa coisa que realmente não sou, eu pensava, 'Que diabos estou fazendo?' Como posso me encontrar quando tenho 19 anos, e tenho sido famosa por todos esses anos que normalmente estaria tropeçando para me encontrar, mas sou reconhecida por uma coisa que não sou. Simplesmente era 'infernal'".

A ex-estrela de Beyond, da Netflix, disse que começou a atuar por causa da mãe e quando ela faleceu em 2013, após lutar contra o câncer, Jennette, então com 21 anos, decidiu que era hora de abandonar a carreira, mas sua equipe não a apoiou.