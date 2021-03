BBB21: Sarah perde 1 milhão de seguidores após atitudes polêmicas

Sarah Andrade não é mais a favorita do BBB21. No início do reality show, Sarah chegou a ser a mais seguida no Instagram, mas tudo mudou após algumas falas, digamos, polêmicas que desagradaram os internautas.

A consultora de marketing digital havia alcançado a marca de 8,8 milhões de fãs na rede social e perdeu nada menos que 1 milhão nos últimos dias.

Acontece que a loira elogiou o presidente Jair Bolsonaro e disse gostar dele em conversa com outros confinados. Até mesmo alguns famosos se manifestaram sobre a opinião da participante, como Cleo Pires e João Vicente de Castro.