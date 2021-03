BBB21: Arthur diz que Fiuk vai para Xepa e Monstro se ele ganhar Anjo

O brother deu o que falar nesta semana com sua realçao após ganhar declaração romântica de Carla Diaz. Na volta do paredão falso, a atriz se ajoelhou e disse: "Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até o final desse programa?"

Arthur então responde, "Partiu", e em seguida abraça e beija a loira.

Na web, os internautas se revoltaram com a atitude do brother. "Se você se acha trouxa, lembra do papel que a Carla tá passando em rede nacional", disse uma usuária do Twitter.