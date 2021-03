Recomendado para você : Suposto e-mail de Meghan Markle ao Palácio revela queixa sobre Kate Middleton

As informações de um suposto e-mail vieram à tona sobre como Meghan Markle não recebia apoio da Família Real. No domingo, 7, Meghan expôs todas as coisas sofridas enquanto fazia parte da realeza britânica à Oprah Winfrey.

De acordo com a Haper's Bazaar, Omid Scobie, autor da biografia do Duque e da Duquesa de Sussex, Finding Freedom, ressaltou um incidente envolvendo a ex-atriz de Suits e Kate Middleton.

No especial para a CBS, Meghan fala sobre como os tabloides britânicos disseram que ela havia feito a esposa do Príncipe William chorar em um desentendimento sobre os vestidos das floristas para seu casamento com Príncipe Harry, em 2018.

No entanto, a Duquesa disse a Oprah que a verdade era o contrário: Kate quem a fez chorar na ocasião e se desculpou por isso.