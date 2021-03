Recomendado para você : Como está novo normal de Kim Kardashian e Kanye West após divórcio

Como está a vida de Kim Kardashian e Kanye West quase um mês após divórcio? Com exclusividade, fonte do E! News revela como Kim e Kanye estão se ajustando ao novo normal.

"Kim está muito melhor agora. Ela definitivamente passou por isso, todas as emoções de se separar de Kanye e com certeza houve pontos antes de ela entrar com a ação do divórcio que se tonaram contenciosos. Mas quase tudo foi discutido agora e não deve ser um processo muito longo", disse a fonte.

De acordo com nossa fonte, Kim está "aliviada" por ter passado do ponto do pedido. Agora seu foco é ser a melhor mãe para seus quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm West.

"Ela é muito forte e tem feito o melhor que pode", revelou uma fonte. "Está muito melhor agora".