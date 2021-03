Tudo o que sabemos sobre o Grammy Awards 2021

Falta pouco para conhecermos os vencedores do Grammy Awards 2021! Após ser adiado devido à pandemia do coronavírus, a cerimônia de premiação do Grammy Awards deste ano acontecerá no domingo, 14.

São nada menos que 84 categorias que incluem artistas renomados e pra lá de conhecidos pelos fãs de música do mundo inteiro.

Beyoncé, Doja Cat, Billie Eilish, Dua Lipa, Megan Thee Stallion estão entre os nomeados deste ano. Ou seja, já temos presenças ilustres garantidas.

Além disso, o comediante Trevor Noah será o apresentador deste ano. Boas risadas não vão faltar!

"Apesar do fato de estar extremamente desapontado pelo Grammy ter se recusado a me deixar cantar ou ter me indicado a Melhor Álbum Pop, estou emocionado por apresentar este propício evento", brincou ele.