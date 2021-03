Recomendado para você : Kris Jenner revela parte mais difícil sobre o fim de Keeping Up With the Kardashians

Kris Jenner não está nada bem! Neste trecho exclusivo da última temporada de Keeping Up With the Kardashians, Kris compartilha um emocionante momento pelo fato do reality show do E! estar chegando ao fim. Enquanto a matriarca abre o coração para as suas amigas Kyle Richards e Faye Resnick em sua mansão de Palm Springs, seu namorado, Corey Gamble, informa que sua "rainha" está "realmente pra baixo" sobre o término da atração. "Só porque isso é difícil, é difícil pensar no final", desabafa ela, enquanto enxuga as lágrimas. Quando Faye pergunta por que a família está parando a produção depois de 14 anos, Kyle a lembra que é "muito complicado com tantas pessoas".