BBB21: Mãe de Viih Tube defende Juliette e diz que filha não é "falsa"

Viviane Felício, mãe de Viih Tube, desabafou sobre as críticas que a filha recebe, tanto dentro quanto fora do BBB21. Viih foi bastante criticada após o seu último Jogo da Discórdia, do qual deixou Juliette fora de suas prioridades.

"É tão difícil pra mim. a Viih é uma menina muito fofa, justa e querida. Quando ela tem uma amizade, é uma amizade profunda", disse a matriarca. "Quando se identifica, se identifica de verdade. Tenho certeza que ela tem um carinho muito grande pela Juliette".

"Só que a Juliette tem uma idade acima da dela e é mais madura. E isso dá uma distanciada da Viih, por que a Viih é muito criançona, mas pro lado da Thaís mesmo".