Recomendado para você : BBB21: Carla Diaz reclama de câmeras e leva bronca da produção

Carla Diaz foi a escolhida para ir ao Quarto Secreto no Paredão Falso do BBB21. E após já descobrir várias conversas reveladoras dos brothers, Carla levou bronca da produção do Big Brother Brasil.

A atriz, que tem direito a seis cards para ouvir o que os outros confinados estão falando, se irritou com as escolhas das câmeras de seu pay-per-view pessoal.

Depois de reclamar diversas vezes do áudio e dos cortes das imagens, ela irritou a produção e desabafou: "Gente, de novo, Camilla [de Lucas] vai até dormir aí, já conheço ela".

E Carla seguiu: "Vocês estão fazendo eu perder meus créditos! Eu sou rebelde, hein, produção. Vocês estão de sacanagem".