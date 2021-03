O texto que Meghan Markle enviou à Oprah enquanto se transmitia a entrevista

Meghan Markle esperou pacientemente pelas críticas da polêmica entrevista à Oprah Winfrey, transmitida no domingo, 7, pela CBS. Oprah revelou qual foi a mensagem enviada por Meghan enquanto a entrevista ia ao ar.

"Bem, eu realmente não falei com eles desde a entrevista porque estamos em fusos horários diferentes", explicou a apresentadora ao CBS This Morning. "Eu recebi uma mensagem de Meghan ontem dizendo, 'Como isso está indo?', porque ela estava colocando Archie para dormir esperando o horário da Costa Oeste e não tinha ideia do que estava acontecendo na Costa Leste".

Ela continuou: "E eu disse, 'Eu também não sei, pelo que posso dizer é que está indo bem, sei que está indo ao ar'. Então, provavelmente terei uma conversa com eles mais tarde hoje".

Durante a entrevista, Meghan e Harry falaram sua verdade, não se contendo ao discutir seu relacionamento com a Família Real e os eventos que ocorreram antes, durante e depois que o casal deixou seus cargos oficiais na monarquia.