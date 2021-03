Beleza GG: Especialistas da Ford Models dão dicas de como escolher sua agência

Se você ama o mundo da moda, não pode perder as dicas de hoje dos especialistas da Ford Models! Em mais um vídeo para o Beleza GG, os experts te contam como escolher a melhor agência.

"É complicado porque hoje em dia existem muitas agências, mas poucas são as boas agências. O meu conselho é que primeiro tente procurar as grandes agências, com nomes no mercado há muito tempo", disse a booker Deborah Branquinho.

"Coloque nos sites de busca, pesquise se não tem reclamações, se não é aquela agência que só quer que você faça material. É a maior recomendação que eu posso dar".