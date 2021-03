Recomendado para você : Lady Gaga e Adam Driver surgem em primeira imagem de House of Gucci

Lady Gaga e Adam Driver acabam de surgir na primeira imagem de seu novo filme, House of Gucci. Na foto, Gaga e Adam aparecem com looks vintage em meio à neve.

O clique foi postado através do Instagram pela cantora, que escreveu: "Signore e signora Gucci", se referindo ao casal Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani.

Gaga surgiu com camisa gola alta e mangas bufantes, joias douradas e gorro de pele branca. Para o papel a cantora abandonou o loiro e se jogou no tom castanho profundo. A musa foi flagrada no mês passado com seu novo penteado pela primeira vez.

Já Adam estava com um macacão de esqui branco amarrado na cintura e suéter de gola alta de tricô. Para completar, óculos com lentes grandes, no estilo dos anos 80.

Os astros posaram em meio a uma paisagem nevada, com montanhas e árvores, sugerindo um cenário de resort de esqui.