Os artistas que se apresentarão no Grammy Awards 2021

Shutterstock

Devido à pandemia do coronavírus, o evento cheio de estrelas será diferente neste ano. A cerimônia vai acontecer no Los Angeles Convention Center, seguindo todos os protocolos.

"Isso significa que vamos gravar em alguns lugares em volta do local, além da área externa e da cobertura. Vai ser uma paisagem linda para o evento", disse o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr, para o Entertainment Tonight. "Algumas coisas serão diferentes".

