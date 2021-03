Meghan Markle apresenta queixa à emissora após insultos de jornalista

Durante a entrevista à Oprah, a Duquesa compartilhou que houve um ponto em que ela "não queria mais estar viva".

"Eu fui até a instituição e disse que precisava ir a algum lugar para buscar ajuda. Eu disse, 'Eu nunca me senti assim antes, e eu preciso ir a algum lugar'. E me disseram que eu não poderia, que não seria bom para a instituição".

No episódio de segunda-feira, 8, do Good Morning Britain, Piers questionou o que Meghan disse. "Ok, de novo, vamos aos nomes. Quem você procurou? O que eles disseram a você? Desculpe, eu não acredito em uma palavra que Meghan Markle diz".