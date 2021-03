Recomendado para você : Irmã de Fiuk fala sobre sintonia do cantor com Juliette: "Parecidos de alma"

Tainá Galvão, irmã de Fiuk, falou sobre a relação do cantor com Juliette Freire, no BBB21. Nessa terça-feira, 9, Tainá comentou o episódio do reality nos Stories e aprovou a reaproximação de Fiuk e Juliette.

"Eu shippo", disse ela. "Espero que dure muito a amizade deles".

Em seguida, ela fala sobre a sintonia da dupla: "Eles são parecidos de alma e coração, vocês não têm ideia".