Neymar rebate críticas sobre sustentar seus amigos: "Feliz em ajudar"

Neymar Jr. decidiu rebater certas polêmicas sobre seus amigos. Em entrevista à Bianca Coimbra no Instagram, publicada na terça-feira, 9, Neymar comentou os rumores de que sustenta os 'parças'.

O craque do Paris Saint-Germain disse que sente orgulho de poder ajudá-los, já que os conhece desde quando "não tinha nada".

"Eu acho engraçado porque a galera fala muito 'pô, se eu ficar rico, vou ajudar minha família, meus amigos', ou 'ajude o próximo', aquela fala que a galera gosta, mas dificilmente vê alguém fazendo. E quando a pessoa faz, é criticada, ou os amigos são criticados. Eu não entendo. Quando vejo alguém que está alcançando um sucesso muito grande e leva as pessoas que estão desde o começo com ele, acho 'do caralho'", declarou.