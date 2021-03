Carla Diaz elogia Juliette e detona Viih Tube no Quarto Secreto: "Povo falso!"

Carla Diaz foi a escolhida pelo público para ir ao Quarto Secreto do BBB21. Na terça-feira, 9, Carla venceu o paredão falso, se emocionou ao descobrir que não havia sido eliminada e já se impressionou com as atitudes dos Brothers.

"Ah não, ai Tiago, eu não acredito. A Camilla [de Lucas] é sensitiva mesmo", disse a atriz ao chegar no local. Ela terá direito às imagens da casa e seis cartões para escutar a conversa dos outros participantes por duas horas cada.

"Eu já posso começar, produção? Porque eu vou voltar com tudo", mandou ela.

E logo nas primeiras horas, Carla se surpreendeu com as opiniões de alguns dos confinados, como Gilberto e Viih Tube.

A atriz observou o papo dos brothers e soltou: "Sim o que, Gil? Você falou que nem sabia que eu estava no paredão".