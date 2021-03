Khloé Kardashian quer mais filhos com Tristan após fertilização in vitro malsucedida

Khloé Kardashian está decidida a ter mais filhos com Tristan Thompson. Tanto, que Khloé até congelou seus óvulos e considerou ter uma barriga de aluguel.

Em prévia de sua entrevista no Lady Parts, do The Ellen Show, Khloé detalha seu processo na tentativa da fertilização in vitro.

No programa, Khloé revelou que fez fertilização in vitro cerca de três vezes diferentes e já congelou seus óvulos uma vez. Ela queria fazer embriões com Tristan, então descongelou todos os seus 12 a 14 óvulos para se misturar com o esperma, mas nenhum sobreviveu. A estrela então teve que fazer a fertilização in vitro novamente para criar embriões.