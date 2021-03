Dulce Maria mostra o rosto da filha Maria Paula pela primeira vez

Dulce Maria finalmente revelou o rostinho de sua primeira filha! Na segunda-feira, 8, Dulce Maria compartilhou um vídeo com Maria Paula.

O registro foi publicado em seu Instagram e mostra a cantora com a primogênita no colo. A ex-RBD aparece com um vestido florido enquanto a pequena encanta com um vestidinho cinza, meia-calça branca e uma touca de laço.

"Por um mondo onde se respeitam seus direitos, onde sua voz seja ouvida e suas ideias consideradas e levadas a sério, que escutem seus passo e jamais silenciem sua voz e nem a outras", disse ela, homenageando também às mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres.

"Que nossa luta termine realmente com a violência, o abuso, o assédio moral, o medo e a morte. Que haja mais empatia, que tenhamos mais igualdade de oportunidades e salários, que dizer não a insinuações ou a qualquer tipo de assédio não saia tão caro e te tire oportunidades de trabalho".