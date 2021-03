Recomendado para você : Por que Selena Gomez está pensando em se aposentar da música

Selena Gomez fez uma revelação que deixou os fãs bastante tristes. Em entrevista à edição de abril da Vogue, Selena revelou sua luta para fazer músicas.

"É difícil continuar fazendo música quando as pessoas não levam você necessariamente a sério", disse ela à revista da qual também é capa. "Eu tive momentos em que eu fiquei tipo, 'Qual é o ponto? Por que eu continuo fazendo isso?'".

A artista de 28 anos tem cantado profissionalmente por mais de uma década, começando com músicas da Disney em 2008 e seguido por ela e seu álbum de estreia em 2009, Kiss & Tell. Embora Lose You to Love Me, o single principal de seu álbum de 2020, Rare, tenha se tornado um hit de platina duplo, de acordo com Gomez, ainda havia mais a desejar.

"'Lose You to Love Me', para mim, foi a melhor música que já lancei, e para algumas pessoas ainda não era o suficiente", disse ela. "Eu acho que há muitas pessoas que gostam da minha música, e por isso eu sou muito grata, por isso eu continuo, mas acho que da próxima vez que eu fizer um álbum será diferente. Uma última tentativa antes de talvez aposentar a música".