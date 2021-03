Shakira é alvo de torcida machista do PSG antes de jogo contra Barcelona

Shakira está recebendo apoio dos fãs do mundo inteiro. No domingo, 7, a hashtag #RespectShakira começou a viralizar no Twitter após Shakira ser alvo da torcida machista do Paris Saint-Germain.

Fotos de cartazes direcionados à cantora de 44 anos se espalharam pelas redes sociais. Um dos banners dizia "Shakira a La Jonquera".

De acordo com um artigo de 2012 do jornal The New York Times, La Jonquera está localizado na fronteira entre a França e a Espanha; e tem "um dos maiores bordeis da Europa".

O The Sun relatou que o cartaz foi segurado por um grupo de torcedores do Paris Saint-Germain. A equipe de Neymar deve enfrentar o FC Barcelona pela Liga do Campeonato da UEFA na quarta-feira, 10.