Rainha Elizabeth II se manifesta sobre entrevista de Meghan Markle e Príncipe Harry

A Rainha Elizabeth II quebrou o silêncio sobre a polêmica entrevista de Meghan Markle e Príncipe Harry à Oprah Winfrey. O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado nesta terça-feira, 9, em nome da Rainha Elizabeth II.

"A família inteira fica triste ao saber o quanto os últimos anos foram desafiadores para Harry e Meghan. As questões levantadas, particularmente as de raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito amados da família".

Na entrevista, Meghan e Harry fizeram várias reclamações contra a Família Real. A Duquesa de Sussex, grávida de uma menina, compartilhou uma conversa que alguém supostamente teve com Harry enquanto ela estava grávida do primeiro filho, Archie Harrison.