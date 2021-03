Entenda a polêmica racial envolvendo Anya Taylor-Joy de 'O Gambito da Rainha'

O conceito de "pessoa de cor" é exclusivamente usado nos Estados Unidos. Os brancos começaram a usá-lo nos séculos 18 e 19 para se referir a pessoas de raça negra ou parda; apenas no final do século 20 que os afro-americanos e membros de outras minorias se apropriaram do termo.

E esse termo não relaciona-se apenas às características físicas, mas também à origem étnica e à forma como a pessoa se identifica. E como dito anteriormente, pessoas vindas da América Latina ou da Espanha são classificadas como "de cor" nos Estados Unidos, seja pelo fato de falarem espanhol ou por seus ancestrais; como é o caso de Anya Taylor-Joy.