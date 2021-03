Recomendado para você : Youtuber acorda após ficar 3 meses em coma devido à Covid-19

A youtuber Grace Victory atualizou os fãs nessa segunda-feira, 8, após sair de um coma de 3 meses. Em meio à batalha contra o coronavírus, a vlogger britânica de 30 anos foi colocada em coma induzido pouco depois de dar a luz seu filho na véspera de Natal.

"Estou acordada", Grace tuitou, adicionando um emoji de coração. "O bebê está bem em casa".

No dia 28 de dezembro, a família de Grace postou uma mensagem no Instagram da estrela explicando que ela havia testado positivo para COVID-19 no início do mês, durante o terceiro trimestre de sua gravidez. Sua condição levou os médicos a induzirem o parto no dia 24 de dezembro, embora ela não devesse dar à luz até fevereiro de 2021.

"Grace foi internada em terapia intensiva no dia de Natal devido a problemas com sua respiração e, portanto, eles tiveram que tomar a decisão de colocá-la em um coma induzido, para dar a seu corpo o descanso de que precisa, a fim de se recuperar", continuou o post .