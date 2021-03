Meghan Markle posa com Príncipe Harry e Archie em foto da 2ª gravidez

Shutterstock

Apesar de tudo, a dupla parece ter encontrado seu paraíso na Califórnia. O britânico de 36 anos se abriu sobre os momentos especiais que teve com seu filho e que teria perdido antes.

"Este ano tem sido uma loucura para todos. Mas ter um espaço ao ar livre onde eu possa passear com Archie e passear com a família e com os cachorros", disse Harry à Oprah. "Todas essas coisas são apenas - eu acho que o destaque para mim é colocá-lo na parte de trás de uma bicicleta em sua cadeirinha de bebê e levá-lo para andar de bicicleta, algo que eu nunca fui capaz de fazer quando era jovem. Posso sentar nele e ele está com os braços abertos e ele é tipo 'uau'".

Em fevereiro, o casal anunciou que Archie seria um irmão mais velho, com seu porta-voz dizendo ao E! News: "O Duque e a Duquesa de Sussex estão muito felizes por esperar seu segundo filho". Sete meses antes, Meghan revelou que sofreu um aborto espontâneo em julho de 2020.