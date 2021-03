Recomendado para você : Meghan Markle desabafa: "Todos têm direito básico à privacidade"

Em clipe inédito de sua entrevista bombástica com Oprah Winfrey, Meghan Markle fala sobre mais um assunto polêmico. No vídeo, Oprah questiona se Meghan já não esperava que perderia sua privacidade ao entrar para a realeza. A apresentadora, ainda ressalta que "isso faz parte do acordo".

"Eu acho que todo mundo tem um direito básico à privacidade. Básico. Nós não estamos falando sobre nada que ninguém mais esperaria", disse Meghan.

E sobre os "direitos básicos de privacidade", Meghan explica: "Se você está no trabalho e tem uma foto de seu filho em sua mesa e seu colega diz, 'Oh, meu Deus, seu filho é tão fofo. Isso é fantástico! Posso ver seu celular para olhar todas as fotos de seu filho?' Você diz, 'Não. Essa é a foto na qual me sinto confortável em compartilhar com você'".