Khloé Kardashian fala com Tristan Thompson sobre barriga de aluguel

Todos esses momentos podem ser vistos no teaser da última temporada de Keeping Up With the Kardashians divulgada pelo E! nesta segunda-feira, 8. No novo trailer, memórias são revisitadas e novos momentos surgem na família.

"Nos últimos 14 anos, nossa família convidou as câmeras para dentro de nossas casas para documentar nossos momentos mais íntimos", narra Kim Kardashian. "Nós compartilhamos o comum e o extraordinário, nossos triunfos e nossas tragédias".