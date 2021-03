O Gambito da Rainha está sendo transformado em um musical

A série O Gambito da Rainha não terá segunda temporada... Mas sim um musical!

Nesta segunda-feira, 8, o Level Forward anunciou que adquiriu os direitos para transformar O Gambito da Rainha em um musical. Como os fãs sabem, a série de sucesso é baseada no livro homônimo de Walter Tevis, lançado em 1983.

Transmitida pela Netflix, o romance foi tão bem adaptado que recebeu prêmios no Critics' Choice Awards e Globo de Ouro deste ano.

Para aqueles que não estão familiarizados com a história, O Gambito da Rainha exibe a vida de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) enquanto ela se transforma de órfã estoica em jogadora de xadrez implacável. Ao longo do caminho, Beth luta contra o vício e as memórias sombrias de sua infância.