Filha de Paul Walker estreia como modelo e abre desfile da Givenchy

Meadow Walker, filha do saudoso ator Paul Walker, fez sua estreia como modelo. Nesse domingo, 7, Meadow abriu o desfile de outono/inverno da Givenchy, em Paris.

No vídeo postado no Instagram, a jovem de 22 anos, surge com blazer oversized, saia assimétrica e salto alto. Seus acessórios incluíam um colar de correntes e brincos metálicos.

Nas redes sociais, ela falou sobre a experiência. "Estreia exclusiva. Abertura da Givenchy FW21. Obrigada Matt por seu total apoio e determinação para me trazer em segurança à Paris de Nova York. Parabéns pelo seu primeiro desfile da Givenchy @matthewmwilliams! Grazie mille @pg_dmcasting. Obrigada a todos envolvidos. Gratidão sem fim e amor a todos vocês", escreveu ela.

Além de compartilhar fotos de seu debut em suas próprias contas de rede social, ela também assumiu várias contas da revista Vogue.