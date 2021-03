Oprah revela conselho da realeza para Meghan Markle: "Seja 50 por cento menos"

Tim Rooke for Shutterstock

As revelações de Meghan Markle e Príncipe Harry não param! Após a entrevista reveladora com Oprah Winfrey, no domingo, 7, a apresentadora compartilhou alguns detalhes ditos por Meghan e Harry que não foram ao ar.

Como lembrou durante uma entrevista para a CBS This Morning nesta segunda-feira, 8, a magnata da mídia abordou a Duquesa de Sussex pela primeira vez em 2018, depois que ela se uniu à Família Real, aparentemente para uma entrevista.

E a ex-atriz de Suits revelou o feedback surpreendente que recebeu na época.

"Ela disse que foi informada, que recebeu conselhos... Que seria melhor se ela pudesse ser '50 por cento menos' do que era. Essa foi a citação", disse Oprah ao âncora Gayle King. "Lembro-me de ouvir isso em 2018 e dizer especificamente a ela: 'Não sei como você vai sobreviver sendo metade de si mesma'".