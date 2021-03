Recomendado para você : Príncipe Harry abre o jogo sobre atual relacionamento com Príncipe William

Príncipe Harry forneceu detalhes sobre o relacionamento tenso com o Príncipe William. Em entrevista à Oprah Winfrey, no domingo 7, Harry, ao lado da esposa Meghan Markle, abriu o jogo sobre como estão as coisas com William.

Quando a apresentadora disse que muito já foi dito sobre ele e o irmão, o Duque de Sussex respondeu: "Sim, e muito continuará a ser dito sobre isso. Você sabe, como eu disse antes, eu amo muito William. Ele é meu irmão".

Harry continuou: "Nós passamos por um inferno juntos. Quer dizer, temos uma experiência compartilhada. Mas, você sabe, estamos em caminhos diferentes".

Oprah perguntou a ele como está o relacionamento com William no momento.

"A relação é espaço, no momento", compartilhou. "E, você sabe, o tempo cura todas as coisas, espero".