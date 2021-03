Enzo Celulari se declara à Bruna Marquezine: "Te amo"

Instagram/@brunamarquezine

Além disso, nesse final de semana, um fã flagrou o casal juntinho durante viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Apesar de não terem posado juntos para a foto, o internauta exibiu os cliques no mesmo local com os dois.

Já no fim de janeiro, o suposto novo casal foi visto aos beijos em Fernando de Noronha. "@brunamarquezine com o @enzocelulari e amigos, em Fernando de Noronha. Nossa fonte disse que Bruna e Enzo estão juntos real! Shippam?", escreveu a página no Instagram, Gossip do Dia.

O colunista Leo Dias, também revelou que os dois estavam curtindo viagem romântica na ilha e procurados pelo site, não quiseram comentar o assunto. Em vídeo, ele mostrou os dois supostamente aos beijos e acompanhados de Fernanda Paes Leme e Catherine Boscoy Randi.