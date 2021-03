Príncipe Harry conta como Princesa Diana poderia ter reagido à sua saída da Família Real

Joe Pugliese/Harpo/AP/Shutterstock

Embora Harry tenha revelado que seu pai, o Príncipe Charles, já havia parado de atender suas ligações na época da saída real de Harry e Meghan, a dupla de pai e filho agora está em melhores condições.

"Há muito o que trabalhar por lá", disse Harry sobre seu relacionamento com o pai. "Eu me sinto muito decepcionado, porque ele passou por algo similar. Ele sabe como é essa dor e Archie é o neto dele. É claro que eu vou sempre amá-lo, mas eu me machuquei muito com as coisas que aconteceram. Eu vou tratar como prioridade o bem da nossa relação. Mas eles só sabem o que eles sabem ou o que é dito para eles. Eu tentei educar eles sobre esse processo, assim como eu fui educado".