Meghan Markle revela motivo do filho Archie não ter recebido título de príncipe

Meghan Markle abriu o coração sobre sua experiência com a Família Real. Como os fãs sabem, Meghan e Príncipe Harry concederam entrevista à Oprah Winfrey no domingo, 7, com muitas revelações.

Após falar sobre pensamentos suicidas e o sexo do segundo bebê, a Duquesa de Sussex soltou uma grande bomba, compartilhando o motivo de seu primogênito Archie Harrison não ter recebido título de príncipe.

Em maio de 2019, o casal anunciou a escolha que o filho não teria um título real. A historiadora Marlene Koenig disse ao E! News, na época, que a decisão não foi totalmente chocante, dizendo: "Não estou surpresa, pois Harry e Meghan querem uma vida 'normal' para seus filhos".

No entanto, ao falar com Oprah, Meghan revelou a verdadeira razão de seu filho não ter um título. E não foi nem mesmo uma decisão do casal.

"Enquanto eu estava grávida, [a Família Real] disse que queria mudar o acordo para Archie", explicou a Duquesa de Sussex.