Príncipe Harry diz que seu pai, Príncipe Charles, parou de atender as suas ligações

"Eu nunca escondi nada de minha avó", respondeu Harry. "Eu tenho muito respeito por ela".

Na mesma entrevista, ele explicou que o seu pai agora está atendendo as suas ligações, mas ainda é preciso "trabalhar muito" na relação deles.

"Eu me sinto muito decepcionado porque ele passou por algo similar", disse Harry se referindo ao relacionamento de Charles com sua mãe, Princesa Diana. "Ele sabe como é essa dor e Archie é o neto dele. É claro que eu vou sempre amá-lo, mas eu me machuquei muito com as coisas que aconteceream".

"Eu vou tratar como prioridade o bem da nossa relação. Mas eles só sabem o que eles sabem ou o que é dito para eles. Eu tentei educar eles sobre esse processo, assim como eu fui educado".