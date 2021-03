Recomendado para você : Meghan Markle diz que Kate Middleton a fez chorar antes de seu casamento

Meghan Markle, que revelou sexo de seu segundo filho, falou sobre um assunto polêmico em entrevista à Oprah Winfrey, nesse domingo, 7. Durante a conversa, Meghan contou que a cunhada Kate Middleton a fez chorar antes de seu casamento com Príncipe Harry, em maio de 2018.

"Alguns dias antes do casamento, ela estava chateada sobre algo pertinente—sim, o problema estava correto—sobre os vestidos das floristas, e isso me fez chorar, e realmente feriu meus sentimentos", disse a Duquesa de Sussex.

"E eu pensei, no contexto de todas as outras coisas que estavam acontecendo naqueles dias antes do casamento, que não fazia sentido não estar apenas fazendo o que quer que fosse—o que todo mundo estava fazendo, que era tentar apoiar, sabendo o que estava acontecendo com meu pai".

Meghan disse que não quer "depreciar ninguém" e reconheceu que a semana que antecedeu o casamento foi "muito difícil". Ela também explicou que Kate enviou um bilhete de desculpas e flores.