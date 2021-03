Recomendado para você : Meghan Markle diz que teve pensamentos suicidas: "Eu não queria mais estar viva"

A entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry à Oprah Winfrey foi ao ar nesse domingo, 7, e contou com diversas revelações chocantes. Na conversa, Meghan contou que teve pensamentos suicidas durante a vida na realeza.

"Eu estava com vergonha de contar isso na época, e com vergonha de ter que admitir para Harry, especialmente porque eu sei quanta perda ele sofreu. Mas eu sabia que se eu não dissesse, então eu faria. Eu não queria mais estar viva. Isso era claro, real, e assustador, e um pensamento constante", disse a Duquesa de Sussex.

"Eu me lembro como ele me pegou em seus braços. E eu fui até a instituição e disse que precisava ir a algum lugar para buscar ajuda. Eu disse, 'Eu nunca me senti assim antes, e eu preciso ir a algum lugar'. E me disseram que eu não poderia, que não seria bom para a instituição", revelou.