Whindersson Nunes revela sexo do bebê com Maria Lina e anuncia noivado

Em outro post, Nunes também mostrou que pediu Maria em casamento durante a festa. Nos cliques, é possível ver que ela ficou muito emocionada. Lindos!

A estudante de Engenharia Civil também se declarou para o noivo e o filho nas redes sociais. "Eu sempre soube que você era você... sentia dentro de mim, filho! E no meio de tanta emoção ainda virei noiva de quem eu mais amo na vida! Vi minha primeira estrela cadente sentada no seu colo no Piauí, e pedi em silêncio pra nossa família se formar... Obrigada, Jesus, pela minha família! Te amo, Whindersson! Você me realiza e me completa! Papai e mamãe de menino, sim", escreveu ela.