Gilberto revela que quer namorar Lucas Penteado ao sair do BBB

No fim, Gil também revelou que não vai saber como reagir se Lucas negar o pedido. "Qual é o signo do Lucas", questionou Sarah. "Não sei", respondeu Gil. "É sagitário, esquece. Não quer nada com nada. Não quer nada sério", continuou Sarah. "Eu vou sofrer se ele não me quiser, amiga", afirmou Gil.

Vale dizer que, durante uma live com Atrid Fontenelle, Lucas já revelou que gostaria de encontrar Gilberto aqui fora. "O Brasil inteiro está apaixonado pelo Gil. Temos que conversar aqui fora. Por enquanto, posso dizer que a paixão é recíproca", disse ele. Já shippamos!