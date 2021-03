Kim Kardashian reflete sobre críticas a seu corpo durante gravidez de North

Larry Busacca/Getty Images For The Recording Academy

"Olhar todas essas fotos minhas e nas revistas me deixou muito insegura e eu tive esse medo de não saber se eu teria meu corpo pré-gravidez de volta. Eu sentia vergonha semanalmente com matérias de capa que tornaram minhas inseguranças tão dolorosas e eu não consegui sair de casa por meses. Isso realmente me destruiu".

"Por sorte, eu fui capaz de pegar essa frustração e sentimento de constrangimento e transformá-los em motivação para chegar onde estou hoje. Mas dizer que isso não me prejudicou mentalmente seria uma mentira. Estou compartilhando isso para dizer que eu realmente espero que todo mundo envolvido no negócio de envergonhar e intimidar alguém ao ponto de destrui-la, possam reconsiderar e ao invés disso mostrar alguma compreensão e compaixão. Você nem sempre sabe tudo o que uma pessoa está passando nos bastidores e eu aprendi através de minhas experiências que é sempre melhor liderar com bondade".