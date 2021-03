Gabi Lopes revela relação abusiva: "Um animal no lugar de ser humano"

Lopes também revelou que o companheiro a deixava na posição de "monstro" e que no final da briga ele "chorava muito". "Aí eu pensava, 'Meu Deus, estou com dó dele, olha o que eu fiz com ele".

Gabi também alertou que esses tipos de pessoas são "difíceis de serem identificadas", já que no início da relação são muito carinhosas. "O primeiro ano de relação foi impecável, ele cuidava muito de mim. Aí começou a virar um ciúmes excessivo, de posse. Aí, realmente comecei a ver um animal no lugar de um ser humano".

"Lembro de histórias horríveis. Lembro de um dia em que cheguei em casa e ele começou a jogar todas as cadeiras da mesa de jantar no chão. Tudo o que ele podia jogar, ele jogava. Eu pedia: 'Deus do céu, me salva'. Falava: 'Amor, o que está acontecendo? Por que você estava assim?'", recordou.

Assista ao depoimento completo da atriz abaixo: